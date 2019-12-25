В поликлиники Петербурга в этом году поставили более 1000 единиц медицинского оборудования

В поликлиники поставляют в том числе высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование – эндоскопы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, КТ и МРТ.

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники Петербурга поставлена 1021 единица медицинского оборудования, что на 192 больше, чем годом ранее. До конца 2024 года планируется ввести ещё 23 единицы, рассказали в Смольном.

В поликлиники поставляют в том числе высокотехнологичное и дорогостоящее оборудование – эндоскопы, рентген-аппараты, аппараты УЗИ, КТ и МРТ.

Также в рамках программы в этом году выполнены ремонтные работы на 37 объектах здравоохранения. Заключены контракты ещё на 24 объекта. Работы по ним будут завершены до конца текущего года.

В этом году на программу модернизации первичного звена здравоохранения в Петербурге выделено более 3,82 млрд рублей. Из них 1,65 млрд – средства федерального бюджета, 2,17 млрд – городского.

Ранее в комздраве Петербурга рассказали о проектах медицинской профилактики.

Фото: Смольный