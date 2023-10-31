В комздраве Петербурга рассказали о проектах медицинской профилактики

Первым шагом в этом направлении станет открытие центра медицинской профилактики уже в этом году в крупном торговом центре

Председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец поделился информацией о планах развития центров медицинской профилактики в городе. Интервью опубликовано в издании "Петербургский дневник".

Лисовец отметил, что проект "Территория здоровья", представленный на форуме, пользуется популярностью среди петербуржцев. Основная идея проекта заключается в акценте на важности профилактики заболеваний, что, по мнению специалистов, более эффективно, чем лечение запущенных случаев. В рамках проекта предлагается проходить простые анализы и исследования, которые помогают сохранить здоровье и продлить активную жизнь.

Также Лисовец сообщил, что для реализации проектов по медицинской профилактике выбираются площадки с высокой проходимостью, чтобы охватить максимальное количество людей. Первым шагом в этом направлении станет открытие центра медицинской профилактики уже в этом году в крупном торговом центре.

Центры будут оснащены необходимым оборудованием и укомплектованы медицинскими специалистами. Здесь посетители смогут пройти медосмотр, выявить риски возникновения заболеваний и получить консультации врачей. Информация о факторах риска будет передаваться в поликлиники по месту жительства пациента для дальнейшего наблюдения.

По словам Лисовца, особенно важно привлекать к профилактике мужчин среднего возраста, которые редко обращаются в поликлинику и мало задумываются о своем здоровье.

Фото: Piter.TV