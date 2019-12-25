Закон об ответственности туроператоров и турагентов примут до конца года

Дмитрий Вахруков объяснил, какая работа ведется по контролю в туротрасли.

Федеральный закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом будет принят на российской территории до конца 2026 года. Соответствующее заявление сделал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Чиновник выступил на II Форуме туроператоров России. Ранее кабинет министров, еще в июле текущего года, одобрил проект поправок, которые разграничивают ответственность туроператоров, турагентов и других лиц, предоставляющих клиентам отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.

По таким нормативным изменениям, которые могут повлиять на вашу работу - это законопроект о разграничении ответственности между туроператором и турагентом … Эта норма в этом году с очень высокой долей вероятности будет уже принята в окончательных трех чтениях. Дмитрий Вахруков, замглавы МЭР РФ

Эксперт добавил, что в конце прошлого года вносились изменения в понятие турпродукта. Дополнительно власти приняли закон, призыванный расширить в стране количество туристических операторов.

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Фото: Piter.tv