Закон об ответственности туроператоров и турагентов примут до конца года

Федеральный закон о разграничении ответственности между туроператором и турагентом будет принят на российской территории до конца 2026 года. Соответствующее заявление сделал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков. Чиновник выступил на II Форуме туроператоров России. Ранее кабинет министров, еще в июле текущего года, одобрил проект поправок, которые разграничивают ответственность туроператоров, турагентов и других лиц, предоставляющих клиентам отдельные услуги в рамках реализации туристского продукта.
По таким нормативным изменениям, которые могут повлиять на вашу работу - это законопроект о разграничении ответственности между туроператором и турагентом … Эта норма в этом году с очень высокой долей вероятности будет уже принята в окончательных трех чтениях.
Дмитрий Вахруков, замглавы МЭР РФ
Эксперт добавил, что в конце прошлого года вносились изменения в понятие турпродукта. Дополнительно власти приняли закон, призыванный расширить в стране количество туристических операторов.
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Фото: Piter.tv
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