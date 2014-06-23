С начала года в петербургский бюджет поступило 476 млн рублей турналога

Денежные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры.

По итогам шести месяцев 2026 года объем поступлений туристического налога в бюджет Петербурга увеличился в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Всего казна получила 476 млн рублей (в прошлом году – 207 млн рублей), пишет "Бриф24" 2 сентября.

Текущий рост за январь-июнь эксперты объясняют тем, что весь 2025 год действовала единая ставка в размере 1%. В пик сезона ее повышали, также совершенствовалось администрирование: проверка обоснованности льгот делает систему прозрачнее. Денежные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры.

Ранее мы рассказывали о том, что бюджет Петербурга за семь месяцев пополнился на 861,7 млрд рублей.

Фото: Piter.TV