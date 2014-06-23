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С начала года в петербургский бюджет поступило 476 млн рублей турналога
Сегодня, 16:08
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С начала года в петербургский бюджет поступило 476 млн рублей турналога

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Денежные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры.

По итогам шести месяцев 2026 года объем поступлений туристического налога в бюджет Петербурга увеличился в 2,3 раза в сравнении с аналогичным периодом 2025-го. Всего казна получила 476 млн рублей (в прошлом году – 207 млн рублей), пишет "Бриф24" 2 сентября. 

Текущий рост за январь-июнь эксперты объясняют тем, что весь 2025 год действовала единая ставка в размере 1%. В пик сезона ее повышали, также совершенствовалось администрирование: проверка обоснованности льгот делает систему прозрачнее. Денежные средства направляются на развитие туристической инфраструктуры. 

Ранее мы рассказывали о том, что бюджет Петербурга за семь месяцев пополнился на 861,7 млрд рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бюджет, туристический налог
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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