Оборот организаций Петербурга достиг 20,6 трлн рублей за полгода

Инвестиции в основной капитал превысили 635 млрд рублей.

По итогам января-июля 2026 года оборот организаций Петербурга достиг 20,6 трлн рублей, что на 7,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основной вклад внесли оптовая и розничная торговля, а также обрабатывающая промышленность. Об этом сообщила пресс-служба Смольного со ссылкой на данные Петростата.

Индекс промышленного производства за семь месяцев составил 106,6%. В обрабатывающих производствах рост достиг 106,7%. Наибольший прирост показали деревообработка (в 2,8 раза), производство бумаги и бумажных изделий (в 1,5 раза), готовых металлических изделий (+41,4%), одежды (+33,8%) и лекарственных средств (+27,4%). Объём телекоммуникационных услуг вырос на 11,8% — до 120,9 млрд рублей. Потребительский сектор также демонстрирует позитивную динамику: оборот розничной торговли увеличился на 9,2% (до 2101,7 млрд рублей), общественного питания — на 9,4% (до 302 млрд).

Объём инвестиций в основной капитал за первое полугодие 2026 года составил 635,5 млрд рублей против 602 млрд годом ранее. Наибольшая доля вложений приходится на машины и оборудование (44,6%), здания и сооружения (30,9%), жильё (12,4%) и объекты интеллектуальной собственности (9,1%). Особенно выросли инвестиции в транспорт и логистику — на 30,9% до 181,1 млрд рублей. Вложения в производство автотранспорта увеличились в 3,5 раза, прочих транспортных средств — в 2,6 раза, лекарственных средств — на 34,3%.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

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