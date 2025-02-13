В бюджет Петербурга поступило почти 970 млрд рублей доходов

Казна города пополнилась на 969,6 млрд рублей за 8 месяцев.

По состоянию на 1 сентября в бюджет Петербурга поступило 969,6 млрд рублей доходов, что составляет 66,3% от годового плана. Об этом сообщил вице-губернатор Алексей Корабельников. Собственные доходы города, включая налоговые и неналоговые поступления, достигли 943,8 млрд рублей. Темп роста доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 107%.

Расходы бюджета на 1 сентября составили 951,2 млрд рублей, что на 99,4 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Исполнение расходной части достигло 57,6% от годового плана. Корабельников отметил, что показатели превышают уровень прошлого года как по доходам, так и по расходам. Городские власти продолжат мониторинг исполнения бюджета до конца года.

Ранее на Piter.TV: с начала года в петербургский бюджет поступило 476 млн рублей туристического налога. Денежные средства направляются на развитие инфраструктуры.

Фото: Piter.TV