В мае с депозитов Петербурга утекло 6,8 млрд рублей

Приток в июле упал на 70,8% относительно июля 2025 года.

Банковские накопления жителей Санкт‑Петербурга по состоянию на 1 августа 2026 года достигли 5,369 трлн руб. За год они увеличились на 17,4%, тогда как годом ранее рост составлял 33,2% – почти вдвое больше. Такие данные приводят "Ведомости Северо‑Запад" со ссылкой на информацию ЦБ.

В июле 2026 года прирост средств на депозитах петербуржцев составил 31,8 млрд руб., что на 70,8% ниже показателя июля 2025 года, когда приток достигал 109,08 млрд руб. При этом в первые четыре месяца года наблюдался устойчивый рост, однако в мае произошёл отток – 6,8 млрд руб.

Эксперты связывают динамику с падением доходности вкладов и переориентацией граждан на другие финансовые инструменты. Директор филиала "Цифра брокер" в Петербурге Игорь Василевский отметил, что при снижающихся ставках население не спешит фиксировать сбережения на длительный срок.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге будут судить курьера, который забрал у пенсионера 5 млн рублей. Под влиянием манипуляций потерпевший снял все накопления.

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