На развязке КАД с Московским шоссе перекроют съезд в ночь с 14 на 15 мая

На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

На развязке Кольцевой автодороги Петербурга с Московским шоссе полностью перекроют съезд в ночь с 14 на 15 мая. На участке планируются ремонтные работы, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Время действия ограничений – с 23:50 до 02:00. Пройдут работы по монтажу несъемной опалубки в рамках строительства путепровода над проезжей частью трассы. На месте установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

На период полной остановки движения привлекут машины прикрытия.

Ранее мы рассказывали о том, что в Красногвардейском и Невском районах с 14 мая вводятся дорожные ограничения. Состоятся работы по ремонту дорожного покрытия и трамвайных путей.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"