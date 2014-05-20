В Красногвардейском и Невском районах с 14 мая вводятся дорожные ограничения

Пройдут работы по ремонту дорожного покрытия и трамвайных путей.

С 14 мая в двух районах Петербурга вводятся дорожные ограничения, сообщили в Государственной административно-технической инспекции города.

В Красногвардейском районе в связи с работами по ремонту дорожного покрытия по 16 мая перекроют проезд по улице Осипенко у проспекта Косыгина, а также по боковому проезду проспекта Косыгина от Индустриального проспекта до проспекта Наставников.

В Невском районе до 15 июня планируются работы по ремонту трамвайных путей, из-за чего затруднится движение по Запорожской улице у Рабфаковской улицы, с закрытием поворота с Запорожской улицы на Рабфаковскую улицу и организацией объезда по дублеру Рабфаковской улицы от Запорожской улицы до Прогонной улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что с 7 мая движение ограничили в трех районах Петербурга.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга