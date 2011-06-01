С 7 мая движение ограничат в трех районах Петербурга

Речь идет о Колпинском, Красногвардейском и Курортном районах.

В трех районах Петербурга с 7 мая вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции.

В Колпинском районе по 27 сентября в связи со строительством инженерных сетей затруднится проезд по улице Володарского в поселке Петро-Славянка от Бугровой улицы до Вокзальной улицы.

Кроме того, до 15 июня по этой же причине ограничат движение по улице Труда от Московской улицы до Тверской улицы.

В Красногвардейском районе по 12 мая пройдут работы по ремонту дорожного покрытия, поэтому перекроют движение по боковому проезду проспекта Косыгина от улицы Передовиков до Индустриального проспекта.

А в Курортном районе на один день закроют проезд по улице Репина в Репино от Приморского шоссе до Большого проспекта.

Ранее на Piter.TV: в Центральном и Адмиралтейском районах с 7 по 9 мая ограничат проезд из-за Парада Победы.

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга