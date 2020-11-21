В Центральном и Адмиралтейском районах с 7 по 9 мая ограничат проезд из-за Парада Победы

Ограничения затронут несколько десятков улиц и магистралей в разные периоды.

С 7 по 9 мая в Центральном и Адмиралтейском районах Санкт-Петербурга будут действовать временные ограничения движения транспорта в связи с праздничными мероприятиями, посвящёнными 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщает городской Комитет по транспорту.

Ограничения затронут несколько десятков улиц и магистралей в разные периоды: 7 мая с 7:00 до 12:30 перекроют 9 улиц, 8 мая с 12:00 до 13:30 - 4 улицы, с 12:00 8 мая до 18:00 9 мая - ещё 4 улицы, 9 мая с 7:00 до 18:00 ограничения коснутся 26 магистралей, а вечером 9 мая с 20:00 до 23:00 перекроют 12 улиц.

Дополнительно с полуночи до 23:59 9 мая будет запрещена остановка транспорта на 29 участках городской дорожной сети. Власти призывают водителей заранее планировать маршруты и пользоваться альтернативными путями объезда, подробную информацию о перекрытиях можно найти на официальном сайте городской администрации. Эти меры связаны с проведением масштабных торжественных мероприятий 9 мая, включая парад на Дворцовой площади и праздничный салют.

Ранее Piter.TV сообщал, что казаки Северо-Запада впервые примут участие в петербургском параде Победы.

Фото: ВКонтакте / Комитет по транспорту