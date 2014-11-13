Казаки Северо-Запада впервые примут участие в петербургском параде Победы

Расчет возглавит атаман СЗВКО казачий полковник Максим Буга.

Впервые в истории казаки Северо-Западного войскового казачьего общества (СЗВКО) примут участие в торжественном шествии на Дворцовой площади Петербурга 9 мая. Как сообщил губернатор Александр Беглов, это решение приурочено к 80-летию Победы и призвано подчеркнуть вклад казачества в разгром фашизма.

"Современные казаки достойно продолжают традиции предков, защищая национальные интересы России. В колонне пройдут ветераны специальной военной операции, некоторые только что вернулись с фронта" Александр Беглов

Расчет возглавит атаман СЗВКО казачий полковник Максим Буга, вместе с ним в шествии участвуют первый заместитель атамана есаул Александр Золотов и начальник штаба подъесаул Никита Ятманов.

Губернатор напомнил о боевом пути 13-го кавалерийского корпуса из уральских и сибирских казаков, сражавшегося в составе 2-й Ударной армии при обороне Ленинграда. В 2023 году на Пискарёвском мемориале установили памятную плиту "Казакам-воинам, героическим защитникам Ленинграда", что подчеркивает историческую связь казачества с городом-героем.

Ранее Piter.TV сообщал, что частица Вечного огня прибыла в Кингисепп в рамках автопробега "Огонь Памяти".

Фото: ВКонтакте / СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ВОЙСКОВОЕ КАЗАЧЬЕ ОБЩЕСТВО