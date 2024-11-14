Частица Вечного огня прибыла в Кингисепп в рамках автопробега "Огонь Памяти"

Мероприятие призвано напомнить о важности сохранения исторической правды и передать эстафету памяти молодому поколению.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на мемориале "Роща Пятисот" в Кингисеппе состоялось торжественное зажжение частицы Вечного огня, доставленной с Поклонной горы. Это знаковое событие прошло в рамках масштабного автопробега "Огонь Памяти", следующей остановкой которого станет Сосновый Бор.

В этом году памятный маршрут протянется более чем на 2500 километров по территории Московской, Тверской, Новгородской, Псковской, Ленинградской областей и Карелии. В ходе акции будут собраны частицы Вечного огня из 11 городов-героев России.

Кульминацией проекта станет 7 мая на площади Победы в Санкт-Петербурге, где все привезенные частицы объединят в единый огонь памяти. Этот акт символизирует нерушимое единство и преемственность поколений, хранящих подвиг героев Великой Отечественной войны.

Ранее Piter.TV сообщал

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области