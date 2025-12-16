В Петербурге состоялась акция "Огонь памяти"

Частица Вечного огня будет доставлена участниками автопробега в главную базу Северного флота.

Агитационно-патриотическая акция ВМФ России "Огонь памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, стартовала в Петербурге. Торжественный митинг и ритуал забора частицы Вечного огня был проведен на Пискаревском мемориальном кладбище, сообщил "Петербург2" со ссылкой на Минобороны РФ.

Частица Вечного огня будет доставлена участниками автопробега в главную базу Северного флота – город Североморск. Автопробег пройдет под руководством основателя общественного движения "Огонь памяти" полковника Сергея Игнатьева под лозунгом "Северный конвой". В составе колонны примут участие 13 автомобилей и более 30 участников.

В ходе митинга военнослужащие Главного командования Военно-морского флота, представители общественности, ветераны, участники автопробега и юнармейцы почтили память павших воинов, возложив венки и цветы к подножию монумента "Мать-Родина". Уже 22 июня в 4:20 (по московскому времени) венок с частицей огня будет возложен на воду в месте героической гибели 10 августа 1941 года сторожевого корабля "Туман".

В День памяти и скорби проезд для ветеранов в Петербурге станет бесплатным.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)