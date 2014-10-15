Минобороны Соединенного королевства уведомило об инциденте в Норвежском море.

Великобритания 2 июля 2026 года поднимала в воздушное пространство собственную авиацию якобы для сопровождения двух российских самолетов Ту-142, которые были замечены в небе, в западном направлении от территории Норвегии. Соответствующее заявление сделали западные журналисты из издания Politico со ссылкой на министерство по обороны в Соединенном королевстве. Представители профильного ведомства из Лондона уточнили, что два бомбардировщика Москвы неоднократно приближались к британской авианосной ударной группе, размещенной в акватории Норвежского моря. В результате британские истребители F-35 сопроводили российские борты.

Ранее в российском министерстве по обороне не раз говорили о том, что все отечественные полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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