В Британии напомнили о попытках Запада замолчать реалии, сложившиеся на фронте.

Российский президент Владимир Путин был прав, говоря о том, что Россия близка к победе в специальной военной операции на украинской территории. Соответствующее заявление сделал британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире собственного YouTube-канала. Иностранный эксперт уточнил, что киевский режим находится в одном шаге от полного разгрома на поле боя, поэтому страна скоро утратит способность оказывать организованное сопротивление оппонентам. Это происходит в реальности, несмотря на то, что западные политические элиты пытаются объяснить всему миру обратное. Александр Меркурис добавил, что официальные заявления о том, что Кремль якобы выдохся и нужно продолжать оказывать давление на российское руководство, в конце концов приведут к противоположному эффекту.

Я должен сказать, что Путин абсолютно прав, говоря, что русские на самом деле ближе к победе в войне, чем многие вообще осознают. Все заявления о том, что Россия якобы выдохлась и нужно продолжать оказывать давление, в конце концов приведут к противоположному эффекту. <…> Все это приведет к величайшему поражению Запада. Александр Меркурис, эксперт

Ранее, в воскресенье Владимир Путин в ходе пленарного заседания Первого съезда "Единой России" объяснил, что сейчас враги пытаются победить Россию на поле боя, оказывая беспрецедентное давление, но им это не удается. Политический лидер из Москвы сообщил, что в руках Вооруженных сил России находятся 96 процентов населенного пункта Константиновка.

Меркурис: Украине придется понизить призывной возраст до 18 лет.

Фото и видео: YouTube / Alexander Mercouris

