В День памяти и скорби проезд для ветеранов в Петербурге станет бесплатным

Для подтверждения права на льготу необходимо предъявить соответствующее удостоверение.

В День памяти и скорби, 22 июня, некоторые категории граждан смогут бесплатно воспользоваться наземным транспортом и метрополитеном Петербурга. Как сообщили в Комитете по транспорту, эта мера поддержки распространяется на всех ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей.

Право на бесплатный проезд получат лица, награждённые медалью "За оборону Ленинграда" или знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Жителю осаждённого Севастополя" и "Жителю осаждённого Сталинграда".

Для подтверждения права на льготу необходимо предъявить соответствующее удостоверение. Стоит отметить, что аналогичные бесплатные дни предоставляются ежегодно с 26 по 28 января, 7–9 мая и 8 сентября. При этом ветераны, проживающие в Санкт-Петербурге, имеют право на льготный проезд постоянно.

Ранее мы сообщили о том, что биометрию в метро Петербурга расширят на автобусы и трамваи.

Фото: Piter.TV