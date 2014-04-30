На Пискарёвском кладбище почтили память полицейских, погибших при выполнении служебных обязанностей

47 сотрудников были посмертно награждены государственными наградами за проявленное мужество и отвагу.

Накануне Дня памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей, 7 ноября, на Пискаревском мемориальном кладбище состоялась траурная церемония возложения цветов и венков к основанию главного монумента "Матери-Родины". В мероприятиях приняли участие сотрудники и руководители ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти под руководством начальника ведомства генерал-лейтенанта полиции Романа Плугина.

На сегодняшний день Главное управление оказывает попечительство семьям 213 сотрудников органов правопорядка, погибшим при исполнении должностных обязанностей, включая членов семей – родителей, жен и детей.

47 сотрудников были посмертно награждены государственными наградами за проявленное мужество и отвагу, общее число наград составляет 62, в том числе двум погибшим присвоено звание Героев России с вручением высшей государственной награды – медали "Золотая Звезда" посмертно.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти