Дорожные работы завершены в 11 районах Петербурга

С действующими ограничениями можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

В 11 районах Петербурга восстановили движение транспорта после проведения ремонтных работ. Об этом рассказали 8 сентября в Государственной административно-технической инспекции.

В частности, теперь доступны для автомобилистов мосты через реку Пулковку и Сестрорецкий разлив, участки дорог от Липовой аллеи до Стародеревенской улицы, от Апрельской улицы до Пискаревского проспекта, от проспекта Тореза до станции метро "Озерки", от набережной реки Большой Невки до Кронверкской набережной, от Большого Смоленского проспекта до проспекта Обуховской Обороны.

С действующими ограничениями можно ознакомиться на сайте ГАТИ.

Ранее на Piter.TV: в четырех районах Петербурга с 10 сентября вводятся дорожные ограничения.

Фото: Piter.TV