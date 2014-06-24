  1. Главная
В четырех районах Петербурга с 10 сентября вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 10:58
Планируется проведение ремонтных работ.

В Петербурге в четырех районах вводятся дорожные ограничения с 10 сентября, сообщили в Государственной административно-технической инспекции. 

На Васильевском острове до 8 декабря в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей затруднится проезд на 10-й и 11-й линиях от Среднего проспекта до Большого проспекта. 

В Кировском районе по ночам по 12 сентября будут ограничивать движение из-за ремонта газопровода по улице Маршала Говорова от улицы Васи Алексеева до улицы Возрождения. 

В Красногвардейском районе до 4 октября планируются работы по ремонту дорожного покрытия. По этой причине затруднится движение по Ржевской улице от Челябинской улицы до Капсюльного шоссе, включая перекрестки с Челябинской улицей и улицей Красина. 

А в Приморском районе по 7 октября работы по прокладке инженерных сетей ограничат проезд по Полевой Сабировской улице возле пересечения с Рубежной улицей. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино до 15 октября перекроют движение по Павловской улице. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

