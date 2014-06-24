В четырех районах Петербурга с 10 сентября вводятся дорожные ограничения

Планируется проведение ремонтных работ.

В Петербурге в четырех районах вводятся дорожные ограничения с 10 сентября, сообщили в Государственной административно-технической инспекции.

На Васильевском острове до 8 декабря в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей затруднится проезд на 10-й и 11-й линиях от Среднего проспекта до Большого проспекта.

В Кировском районе по ночам по 12 сентября будут ограничивать движение из-за ремонта газопровода по улице Маршала Говорова от улицы Васи Алексеева до улицы Возрождения.

В Красногвардейском районе до 4 октября планируются работы по ремонту дорожного покрытия. По этой причине затруднится движение по Ржевской улице от Челябинской улицы до Капсюльного шоссе, включая перекрестки с Челябинской улицей и улицей Красина.

А в Приморском районе по 7 октября работы по прокладке инженерных сетей ограничат проезд по Полевой Сабировской улице возле пересечения с Рубежной улицей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Колпино до 15 октября перекроют движение по Павловской улице.

