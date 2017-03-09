  1. Главная
В Колпино до 15 октября перекроют движение по Павловской улице
Планируются работы по прокладке водопровода.

В Колпинском районе с 6 сентября до 15 октября вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга. 

На участке по Павловской улице от улицы Танкистов до улицы Губина в Колпино планируются работы по прокладке водопровода, из-за чего движение перекроют полностью. 

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: в Красносельском и Курортном районах с 5 сентября вводятся дорожные ограничения. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

