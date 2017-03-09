В Колпино до 15 октября перекроют движение по Павловской улице

В Колпинском районе с 6 сентября до 15 октября вводятся дорожные ограничения, рассказали в Государственной административно-технической инспекции Петербурга.
На участке по Павловской улице от улицы Танкистов до улицы Губина в Колпино планируются работы по прокладке водопровода, из-за чего движение перекроют полностью.
Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ.
Пресс-служба ГАТИ Петербурга
Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга
