В Красносельском и Курортном районах с 5 сентября вводятся дорожные ограничения
Сегодня, 10:58
200
Планируются ремонт дороги и газопровода.

В двух районах Петербурга с 5 сентября ограничат движение, рассказали в Государственной административно-технической инспекции. 

В Красносельском районе до 15 октября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия затруднится проезд по улице Доблести от улицы Маршала Казакова до Петергофского шоссе, включая перекрестки и боковой проезд улицы Доблести от Петергофского шоссе до улицы Маршала Захарова. 

А в Курортном районе по 6 сентября из-за ремонта газопровода вводятся ограничения по Дубковскому переулку в Сестрорецке от Советского переулка до Дубковского шоссе, с закрытием движения по Дубковскому переулку в направлении от Советского переулка к Дубковскому шоссе. 

ГАТИ рекомендует планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ. 

Пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Ранее на Piter.TV: съезд на КАД у Бронки закрыли на ремонт. 

Фото: pxhere; пресс-служба ГАТИ Петербурга 

