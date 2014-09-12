Ремонт участка между Московским шоссе и городом имени Тельмана завершается

Также укреплены обочины, нанесена разметка и обновлены автобусные остановки.

В Тосненском районе завершается ремонт участка между Московским шоссе и городом имени Тельмана. Обновлено порядка 3 километров асфальта, сообщили дорожном комитете Ленобласти 22 ноября.

Дорожники укрепили основание методом холодного ресайклинга. Специальная машина перемешала его с добавлением цемента и полимерных добавок, после чего уложили два слоя асфальта.

Помимо нового покрытия, укреплены обочины, нанесена разметка и обновлены автобусные остановки. В настоящее время идут завершающие работы, в рамках которых подрядчик установит дорожные знаки.

Ранее мы рассказывали о том, что дорогу к Курголово обновили в Кингисеппском районе.

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти