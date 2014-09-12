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Ремонт участка между Московским шоссе и городом имени Тельмана завершается

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Также укреплены обочины, нанесена разметка и обновлены автобусные остановки.

В Тосненском районе завершается ремонт участка между Московским шоссе и городом имени Тельмана. Обновлено порядка 3 километров асфальта, сообщили дорожном комитете Ленобласти 22 ноября. 

Дорожники укрепили основание методом холодного ресайклинга. Специальная машина перемешала его с добавлением цемента и полимерных добавок, после чего уложили два слоя асфальта. 

Помимо нового покрытия, укреплены обочины, нанесена разметка и обновлены автобусные остановки. В настоящее время идут завершающие работы, в рамках которых подрядчик установит дорожные знаки. 

Ранее мы рассказывали о том, что дорогу к Курголово обновили в Кингисеппском районе. 

Видео: пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Теги: московское шоссе, новый асфальт, поселок имени тельмана
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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