Дорогу к Курголово обновили в Кингисеппском районе

На протяжении десяти километров дорожники уложили свежий асфальт, нанесли новую разметку и укрепили обочины.

Дорожные службы Ленинградской области закончили ремонт участка трассы между деревней Выбье и поворотом на посёлок Курголово в Кингисеппском районе. Вместо старой булыжной мостовой теперь проложено современное асфальтовое покрытие.

Это обновление позволит местным жителям и туристам удобнее добираться до Кургальского заповедника и экологической тропы вдоль Лужской губы.

На протяжении десяти километров дорожники уложили свежий асфальт, нанесли новую разметку и укрепили обочины. Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть за год восстановила 11 тыс. га леса.

Фото: Telegram / Dorogi_lo