Ленобласть за год восстановила 11 тыс. га леса

Естественное восстановление леса, при плане в 8120 гектаров, выполнено на 6646,3 гектара и составляет 82% от общего плана.

По состоянию на 15 ноября, Ленинградская область выполнила 90% годового плана по лесовосстановлению. Было засажено 11 334 гектара из запланированных 12 620 гектаров.

Как сообщили в региональном комитете по природным ресурсам, искусственное лесовосстановление проведено на площади 4687,7 гектара, что составляет 90% от годового задания. Естественное восстановление леса, при плане в 8120 гектаров, выполнено на 6646,3 гектара и составляет 82% от общего плана.

За прошедшие 10 месяцев в регионе удалось компенсировать лесоразведение на площади 352,16 гектара при плановом показателе в 300 гектаров, что составило 117% от годового плана. Агротехнические работы выполнены с перевыполнением плана на 106%.

Ранее мы сообщили о том, что "Снежный штаб" Ленобласти готов к обещанной непогоде.

Фото: комитет по природным ресурсам Ленобласти