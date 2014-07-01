"Снежный штаб" Ленобласти готов к обещанной непогоде

Специалисты непрерывно контролируют состояние дорог с помощью веб-камер, установленных на постах мониторинга погодных условий.

Более 1400 единиц специальной техники будут задействованы для уборки дорог и улиц Ленинградской области. Согласно прогнозу погоды, в ближайшие дни в регионе ожидается мокрый снег, дождь, колебания температуры и образование гололеда, сообщает телеграм-канал областного правительства.

Как отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков, коммунальные службы полностью готовы к устранению последствий непогоды: муниципалитеты подготовили 1425 единиц техники, а задачи будут решать 3676 специалистов. "Снежный штаб" работает круглосуточно и принимает обращения от жителей.

Специалисты непрерывно контролируют состояние дорог с помощью веб-камер, установленных на постах мониторинга погодных условий. Весь необходимый противогололедный материал уже подготовлен. Сообщить о необходимости приведения дорог в порядок можно по телефону: 8 812 660 46 47.

Ранее мы сообщили о том, что предложения жителей по объектам для благоустройства начался в Ленобласти.

Фото: комитет по ЖКХ Ленобласти