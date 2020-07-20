В Петербурге отремонтировали Белоостровское шоссе

Площадь ремонта составила 41,19 тыс. "квадратов".

В Курортном районе обновили Белоостровское шоссе, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга.

Дорожные работы выполнены на двухкилометровом участке от Пограничной улицы до Нового шоссе. Площадь ремонта составила 41,19 тыс. "квадратов". Прошли фрезерование изношенного покрытия, укладка выравнивающего и верхнего слоев асфальта и частичный ремонт тротуаров, съездов и боковых проездов, укрепление обочины. Также нанесена дорожная разметка термопластиком, восстановлено нарушенное благоустройство.

Движение на Белоостровском шоссе всегда интенсивное, поэтому для минимизации неудобств водителей работы проводились преимущественно ночью. Для этого было задействовано 20 работников подрядной организации и более 30 единиц дорожной техники. Пресс-служба КРТИ Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что продолжается ремонт дорожного полотна на Октябрьской набережной.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга