Продолжается ремонт дорожного полотна на Октябрьской набережной

Дорожники работают в усиленном режиме, чтобы выполнить больший объем работ.

Продолжается ремонт участка Октябрьской набережной (от проспекта Большевиков до границы Санкт‑Петербурга) протяженностью 1,87 км. Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

На данный момент полностью выполнена фрезеровка старого покрытия, уложен двухслойный асфальтобетон на участке от проспекта Большевиков до Приневской улицы. На данном этапе на участке от улицы Приневской до Русановской ведется устройство слоев износа.

Также проектом предусмотрено обновление тротуаров, бордюрных камней, которые занизят для удобства маломобильных горожан, и замена комплектов колодцев.

Дорожники работают в усиленном режиме, чтобы выполнить больший объем работ, отметили в КРТИ.

Ранее у Петропавловской крепости начался капремонт Кронверкского моста.

Фото: КРТИ