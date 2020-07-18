Переправа неоднократно ремонтировалась в дереве, а металлическое пролётное строение получила в 1977 году.

У Петропавловской крепости начался капремонт Кронверкского моста, рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Внешне переправа сохранит свой облик, так как она является объектом исторического и культурного наследия федерального значения. Все работы будут вестись под надзором КГИОП.

Специалисты демонтируют старое деревянное пролетное строение и опоры. Для новых опор будет устроен фундамент, и после специалисты смонтируют металлическое пролетное строение и деревянный настил. Переправа неоднократно ремонтировалась в дереве, а металлическое пролётное строение получила в 1977 году.

Кронверкский мост – единственная автомобильная переправа, ведущая на Заячий остров, соседний Иоанновский мост – пешеходный. Поэтому на время проведения работ будет построен мост-дублер. Работы по его созданию уже начались.

Ранее на Новоизмайловском проспекте заменили 2,5 километра асфальта.

Видео: КРТИ