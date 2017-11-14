На Новоизмайловском проспекте заменили 2,5 километра асфальта

Дорожники обновили участок от Благодатной улицы до площади Конституции.

На Новоизмайловском проспекте в Петербурге заменили асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Работы на объекте проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Этот проспект ведет к крупному физкультурно-оздоровительному центру в Московском районе.

Дорожники обновили участок от Благодатной улицы до площади Конституции протяженностью в 2,58 километра.

Ранее мы рассказывали о том, что после жалоб водителей отремонтировали шоссе в Ропшино. Было обновлено 5 километров дороги.

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга