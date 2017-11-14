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На Новоизмайловском проспекте заменили 2,5 километра асфальта
Сегодня, 11:12
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На Новоизмайловском проспекте заменили 2,5 километра асфальта

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Дорожники обновили участок от Благодатной улицы до площади Конституции.

На Новоизмайловском проспекте в Петербурге заменили асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). 

Работы на объекте проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Этот проспект ведет к крупному физкультурно-оздоровительному центру в Московском районе. 

Дорожники обновили участок от Благодатной улицы до площади Конституции протяженностью в 2,58 километра.

Ранее мы рассказывали о том, что после жалоб водителей отремонтировали шоссе в Ропшино. Было обновлено 5 километров дороги. 

Фото: пресс-служба КРТИ Петербурга

Теги: новоизмайловский проспект, новый асфальт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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