Дибуновский путепровод в Петербурге достроят за 150 млн рублей

Затянувшееся строительство путепровода у Белоостровского шоссе завершат.

В Петербурге планируют завершить строительство Дибуновского путепровода за 150 млн рублей, соответствующий конкурс объявила городская дирекция транспортного строительства.

Как следует из конкурсной документации, подрядчику предстоит выполнить проектирование и завершить строительно-монтажные работы на объекте. Максимальная стоимость контракта составляет 150 млн рублей, завершение всех работ запланировано до ноября 2026 года. Дибуновский путепровод протяженностью около 100 метров расположен в створе Белоостровского и Нового шоссе и проходит над железнодорожными путями. Сооружение возводилось в рамках инвестиционного проекта по организации скоростного движения поездов на направлении "Санкт-Петербург — Бусловская".

Путепровод был открыт для движения еще в 2019 году, однако длительное время оставался на балансе ФГУП "Единая группа заказчика", которое впоследствии было ликвидировано. В этот период объект не был полностью введен в эксплуатацию, автомобилисты неоднократно указывали на неудовлетворительное состояние сооружения и отсутствие освещения.

В 2025 году путепровод был передан в собственность города и получил статус объекта незавершенного строительства. Это позволило дирекции транспортного строительства приступить к процедурам, необходимым для завершения работ и ввода объекта в полноценную эксплуатацию.

Фото: СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства"