Специалисты комблага Петербурга продолжают готовить молодые деревья к заморозкам

Мешковина сохраняет тепло, при этом пропускает воздух и не нарушает естественные процессы.

Пока в Петербурге зима остается на листах календаря, а не на улицах города. Однако специалисты комитета по благоустройству не перестают заботиться о молодых посадках: они укутывают стволы в мешковину, чтобы защитить их от будущих морозов, рассказали в ведомстве.

Мешковина сохраняет тепло, при этом пропускает воздух и не нарушает естественные процессы.

Такая мера помогает саженцам благополучно пережить зиму и войти в новый сезон здоровыми и крепкими. Пресс-служба комблага Северной столицы

Ранее на Piter.TV: на Полевой улице и улице Максима Горького спилили аварийные деревья. Эти работы относятся к категории опасных и требуют высокой квалификации.

Фото: пресс-служба комблага Петербурга