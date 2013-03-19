  1. Главная
Специалисты комблага Петербурга продолжают готовить молодые деревья к заморозкам
Сегодня, 14:59
Мешковина сохраняет тепло, при этом пропускает воздух и не нарушает естественные процессы.

Пока в Петербурге зима остается на листах календаря, а не на улицах города. Однако специалисты комитета по благоустройству не перестают заботиться о молодых посадках: они укутывают стволы в мешковину, чтобы защитить их от будущих морозов, рассказали в ведомстве. 

Мешковина сохраняет тепло, при этом пропускает воздух и не нарушает естественные процессы. 

Такая мера помогает саженцам благополучно пережить зиму и войти в новый сезон здоровыми и крепкими. 

Пресс-служба комблага Северной столицы 

Ранее на Piter.TV: на Полевой улице и улице Максима Горького спилили аварийные деревья. Эти работы относятся к категории опасных и требуют высокой квалификации. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга  

