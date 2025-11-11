На Заводском проспекте в Колпино продолжат Аллею молодых промышленников

В Колпинском районе Петербурга планируется продолжение Аллеи молодых промышленников: на Заводском проспекте высадят 10 лип. Работы состоятся в рамках месячника по благоустройству 16 апреля.

Начнется мероприятие в 15:30. В акции поучаствуют глава районной администрации Николай Гордей, сотрудники предприятия АО "АЭМ-технологии", которое купило саженцы, и активная молодежь.

Аллею заложили несколько лет назад. В 2019 году высадили 20 деревьев. Акция стала символом преемственности поколений и уважения к людям, работающим на предприятиях Ижорской промышленной площадки.

Фото: пресс-служба администрации Колпинского района (архив)