В Петербурге продолжат восстановление зеленых зон

Город продолжит озеленение и участие в экологических акциях, увеличив число новых посадок.

В Санкт-Петербурге в 2026 году планируют высадить около 10 тысяч сеянцев хвойных деревьев. Для озеленения будут использоваться преимущественно сосны и ели, сообщили в комитете по благоустройству.

Дополнительно город примет участие во всероссийских экологических акциях "Сад памяти" и "Сохраним лес". За счет этих мероприятий общее количество новых посадок увеличится примерно еще на 1 тысячу деревьев.

Работы ведутся в рамках городской программы развития и мероприятий по сохранению зеленого пояса. Специалисты проводят обследования лесных территорий, занимаются защитой насаждений от вредителей, создают условия для обитания птиц и выполняют противопожарные меры. Власти отмечают, что озеленение остается одним из ключевых направлений улучшения городской среды.

