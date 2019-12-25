Порядка 250 тыс. деревьев вырастит Ленобласть для Донбасса

Ранее уже было отправлено свыше 1,3 млн сеянцев сосны.

Ленинградская область вырастит 250 тыс. деревьев для Донбасса. Семена сосны, адаптированные для южных широт, уже посеяны в теплицах Лужского района, рассказали в администрации региона 26 марта.

Ранее уже было отправлено свыше 1,3 млн сеянцев этого дерева. Долгосрочная программа поддержки рассчитана на восстановление 170 гектаров леса, поврежденного за последние годы, подчеркнул председатель комитета по природным ресурсам Ленобласти Федор Стулов.

В прошлом году в нашем регионе высадили более 4,5 тыс. гектаров новых лесов. Таким образом, план национального проекта "Экологическое благополучие" даже перевыполнили.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти