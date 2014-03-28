  1. Главная
На Полевой улице и улице Максима Горького спилили аварийные деревья
Сегодня, 14:24
Эти работы относятся к категории опасных и требуют высокой квалификации.

В Колпинском районе 17 декабря был осуществлен комплекс мероприятий по удалению трех аварийных деревьев. Эти работы относятся к категории опасных и требуют высокой квалификации, рассказали в комитете по благоустройству Петербурга. 

Аварийность деревьев на Полевой улице и улице Максима Горького определили еще летом. За ними наблюдали, в результате специалисты получили все необходимые документы. Дерево на Полевой имело большой наклон, оно могло рухнуть на дорогу. 

Порубочные остатки были подвергнуты распиловке и вывезены в специально отведенное для этого место, соответствующее требованиям безопасности и экологическим нормам. 

Пресс-служба петербургского комблага 

Ранее на Piter.TV: в Ленобласти усилили рейды против незаконной рубки елей в лесах. 

Фото: пресс-служба комблага Петербурга 

