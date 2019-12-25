В Ленобласти усилили рейды против незаконной рубки елей в лесах

Помимо выявления нарушений, инспекторы проводят разъяснительную работу среди населения, раздавая информационные листовки и брошюры.

В преддверии новогодних праздников сотрудники Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области активизируют патрулирование территорий с целью предотвращения несанкционированных вырубок хвойных деревьев. Помимо выявления нарушений, инспекторы проводят разъяснительную работу среди населения, раздавая информационные листовки и брошюры.

Также специалисты предоставляют консультации гражданам о возможности законного приобретения живой ёлки. Жители и гости региона имеют право совершенно безвозмездно заготавливать одно дерево высотой до трех метров в рамках специальной акции "Новогодняя елка в каждый дом", действующей с начала декабря 2025 года до середины января следующего года. Для оформления договора покупки необходимо посетить ближайшее участковое лесничество.

Важно помнить, что порубку разрешено осуществлять исключительно в специально отведённых местах. Незаконные действия повлечёт наложение административных штрафов.

Ранее мы сообщили о том, что в Сланцах ликвидирована нелегальная свалка.

Фото: Пресс-служба Комитета Госэконадзора Ленобласти