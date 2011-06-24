В Сланцах ликвидирована нелегальная свалка

Проведённая в декабре проверка показала, что ранее выявленные нарушения устранены, территорию привели в порядок, мусор убран полностью.

Специалистами Комитета государственного экологического надзора Ленобласти была ликвидирована крупная несанкционированная свалка в Сланцах. Как сообщает пресс-служба ведомства, общий объём вывезенного мусора превысил отметку в 200 куб. м.

Участок долгое время находился под наблюдением сотрудников природоохранительных служб региона. В ходе очередного осмотра стало ясно, что данная территория используется для незаконного складирования отходов, объемы которого увеличивались. По состоянию на сентябрь текущего года накопленный мусор занимал пространство в объеме порядка 200 кубометров. Среди обнаруженных предметов оказались строительный мусор, древесные обрезки, куски асфальтобетона, деревянные элементы и предметы старой мебели.

Проведённая в декабре проверка показала, что ранее выявленные нарушения устранены, территорию привели в порядок, мусор убран полностью. Надзорные органы продолжают следить за ситуацией, чтобы предотвратить возможное появление новых свалок на данном участке.

