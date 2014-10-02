Ликвидацию свалки объемом около 400 кубических метров провели в поселке Мга

Объект содержал строительные остатки, старую мебель, отработанные автопокрышки и прочее вторсырье.

В октябре 2025 года инспекторы Комитета государственного экологического надзора Ленобласти выявили большую несанкционированную свалку в поселке Мга Кировского района. Объект содержал строительные остатки, старую мебель, отработанные автопокрышки и прочее вторсырье общим объемом около 400 кубических метров. Об этом информирует пресс-служба ведомства 2 декабря.

Комитет направил администрации Мгинского городского поселения предупреждение о недопустимости нарушения норм экологического права. Местные органы самоуправления предприняли своевременные шаги по ликвидации накопленного мусора.

Как подчеркнула руководитель Комитета государственного экологического надзора Ленинградской области Рамила Агаева, ликвидация свалки стала результатом скоординированных действий ведомств, направленных на предотвращение незаконного складирования отходов и стимуляцию уборки территорий. Также планы удались благодаря активной работе региональных органов, наблюдается значительное снижение числа выявленных свалок за прошедший год.

Фото: пресс-служба Комитета госэконадзора Ленобласти