В Ленобласти многодетные мамы и папы получили знаки отличия

Количество многодетных семей в регионе стремительно увеличивается: за последние пять лет их число выросло более чем на 75%.

В Ленинградской области состоялись торжества, приуроченные к праздникам Дня отца и Дня матери. Награды были вручены представителям многодетных семей: так, 23 многодетные матери получили знаки отличия "Слава Матери", а 14 отцов отмечены знаком "Отцовская доблесть", сообщает региональная администрация.

Как отмечено в пресс-релизе, заместитель губернатора по социальной политике Александр Кялин передал многодетной семье сертификат на выплату в размере свыше 3,2 млн рублей. Такая единовременная компенсация предусмотрена семьям, родившим или усыновившим тройню и более детей.

Количество многодетных семей в регионе стремительно увеличивается: за последние пять лет их число выросло более чем на 75%. На сегодняшний день в Ленинградской области проживает около 27 тысяч многодетных семей.

Ранее мы сообщили о том, что в Гатчине открыли сквер спасателей и монумент пожарным.

Фото: Правительство Ленобласти