В Гатчине открыли сквер спасателей и монумент пожарным

Центральным элементом нового пространства стал мемориал, посвященный работникам чрезвычайного ведомства, пожарным и спасателям, задействованным в выполнении особых операций.

В Гатчине торжественно открыли Сквер Спасателей, приурочив событие к празднованию 35-летия Министерства чрезвычайных ситуаций России. Мероприятие посетили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр МЧС РФ Александр Куренков, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Центральным элементом нового пространства стал мемориал, посвященный работникам чрезвычайного ведомства, пожарным и спасателям, задействованным в выполнении особых операций. Архитектурная композиция выполнена в форме восьмигранной пожарной башни из терракотовой кладки с украшенными фасадами, дополнена эмблемой ведомства — символом "Белой звезды надежды и спасения". Особый акцент сделан на памятной аллее из 35 сосен, символизирующих годы существования ведомства.

Министр МЧС Александр Куренков назвал создание памятника данью уважения мужеству и самоотверженности сотрудников ведомства, готовых идти на любые риски ради спасения человеческих жизней. Он подчеркнул, что сквер станет объединяющей точкой для ветеранов, молодых специалистов, семей сотрудников и жителей города, утверждая ценности служения Отечеству.

Территория сквера оснащена необходимой инфраструктурой: зоны для детских игр, прогулочные аллеи, зеленые лужайки и клумбы, удобные лавочки и стоянки для велосипедов.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть заключит соглашение о побратимстве с одной из кубинских провинций.

Фото: Telegram / Александр Дрозденко