Ленинградская область в первой половине 2026 года подпишет соглашение о дружбе и сотрудничестве с одной из кубинских провинций. Такое намерение подтвердил губернатор региона Александр Дрозденко на переговорах с представителем высшего руководства Коммунистической партии Кубы Роберто Моресом Охедой, пишет spb.aif.ru.

Документ главным образом сосредоточится на развитии сотрудничества в сфере портовой логистики. Уже известны предварительные договоренности о поставках продукции химической промышленности, производимой в Ленобласти, включая удобрения. Поскольку регион занимается переработкой около 50% потребляемого в России кофе, предприниматели видят потенциал расширения кофейного импорта с острова Свободы. Предприятия пищевой промышленности, в свою очередь, заинтересованы в импорте сахарного сырья с Кубы.

Производители электротехнического оборудования региона планируют нарастить объемы экспорта на остров, а также рассмотреть перспективы открытия совместного производства. Вскоре администрация области намерена организовать специальную миссию деловых кругов для углубленного изучения возможностей экономического взаимодействия.

Отдельно рассматривалась возможность взаимовыгодного технологического обмена, включая внедрение инновационных методов реабилитации пациентов и использование препаратов для терапии трофических язв, а также других достижений фармацевтики.

Вторая половина следующего года принесет новые возможности студентам Кубы, которые получат шанс пройти обучение в Ленинградском государственном университете имени А.С. Пушкина, а педагоги-русисты смогут повысить квалификацию. Стороны пришли к соглашению развивать сотрудничество в сферах туризма и культуры.

Фото: Правительство Ленобласти