В результате ДТП в Тосненском районе погиб пешеход

Личность погибшего выясняется.

По предварительной информации пресс-службы УГИБДД по городу и области, в воскресенье, 9 февраля, примерно в 18:40 неизвестный водитель сбил пешехода вне зоны пешеходного перехода. ДТП произошло в Тосненском районе Ленинградской области на подъезде к городу Тосно со стороны села Ушаки.

Как сообщают сотрудники полиции, пешеход, мужчина на вид лет 40, скончался на месте от полученных травм. Личность погибшего устанавливается. Автомобиль и водитель разыскиваются.

Ранее мы писали, что МЧС предупредило жителей Ленобласти о снегопаде и гололедице.

Фото: pixabay.com