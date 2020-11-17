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На трассе М-10 у Тосно столкнулись два грузовика

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В результате случившегося пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии.

На трассе М-10 "Россия" в направлении Петербурга, у Тосно, вечером 8 июля произошло ДТП, в котором загорелся грузовик. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

Столкнулись два грузовика. Из-за аварии движение по трем полосам автодороги в сторону города было перекрыто, пишет 78.ru, ссылаясь на пресс-службу МЧС России по Ленобласти. На месте ДТП образовалась пробка длиной в 2 километра.

В результате случившегося пострадали два человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП. 

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга

Теги: дтп в тосно, м-10 трасса, столкнулись грузовики
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

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