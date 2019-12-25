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На трассе М-11 в Ленобласти столкнулись два грузовика
Сегодня, 12:41
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На трассе М-11 в Ленобласти столкнулись два грузовика

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Один из водителей оказался зажат в кабине.

На трассе М-11 утром 17 декабря произошла авария, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На 635-м километре дороги случилось попутное столкновение двух грузовых автомобилей – Scania и "Камаз". В результате ДТП водитель первой машины оказался зажат в кабине. 

Пострадавшего деблокировали и передали медикам скорой помощи спасатели поисково-спасательного отряда Тосно. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: девочка-подросток пострадала в ДТП на Димитрова. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: столкнулись грузовики, трасса м-11
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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