На трассе М-11 в Ленобласти столкнулись два грузовика

Один из водителей оказался зажат в кабине.

На трассе М-11 утром 17 декабря произошла авария, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На 635-м километре дороги случилось попутное столкновение двух грузовых автомобилей – Scania и "Камаз". В результате ДТП водитель первой машины оказался зажат в кабине.

Пострадавшего деблокировали и передали медикам скорой помощи спасатели поисково-спасательного отряда Тосно. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти