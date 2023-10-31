Трассу М-11 "Нева" подготовили к зиме

В Ленинградской области и Петербурге готово к работе больше 30 машин.

Для обеспечения безопасного проезда по трассе М-11 "Нева" в осенне-зимний период специалисты "Автодора" подготовили специализированную технику и материалы для обработки дорожного покрытия.

В Ленинградской области и Петербурге готово к работе больше 30 машин, запасено более 8,5 тысяч тонн хлоридов и почти 3 тысячи тонн песко-соляной смеси.

Всего на М-11 "Нева" в осенне-зимний период будет дежурить более 240 единиц специализированной техники. Для обработки дорожного полотна автомагистрали дорожники заготовили более 107 тысяч тонн противогололедных материалов.

Службу аварийных комиссаров можно вызвать в любое время дня и ночи, набрав короткий номер *2323.

В Петербурге стартовала подготовка платной стоянки к зиме.

Фото: ВКонтакте/ Государственная компания "Автодор"