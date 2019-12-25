В Петербурге стартовала подготовка платной стоянки к зиме

Перечень мест в зоне платной парковки, на которых возможно временное складирование осадков, уже сформирован.

Зону платной стоянки в Петербурге начали готовить к зиме. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

Отмечается, что с момента устойчивого выпадения сезонных осадков организация возобновит информирование пользователей единого городского парковочного пространства об адресах уборки снежных масс и сброса наледи с крыш. Эту информацию разместят на сайтах gcup.spb.ru и parking.spb.ru, в приложении "Парковки Санкт-Петербурга".

Перечень мест в зоне платной парковки, на которых возможно временное складирование осадков, уже сформирован. Кроме того, налажено рабочее взаимодействие с ответственными сотрудниками администраций районов, отработан механизм передачи данных об участках улиц, требующих уборки.

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Фото: Piter.TV