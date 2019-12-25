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В Петербурге стартовала подготовка платной стоянки к зиме
Сегодня, 11:27
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В Петербурге стартовала подготовка платной стоянки к зиме

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Перечень мест в зоне платной парковки, на которых возможно временное складирование осадков, уже сформирован.

Зону платной стоянки в Петербурге начали готовить к зиме. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга". 

Отмечается, что с момента устойчивого выпадения сезонных осадков организация возобновит информирование пользователей единого городского парковочного пространства об адресах уборки снежных масс и сброса наледи с крыш. Эту информацию разместят на сайтах gcup.spb.ru и parking.spb.ru, в приложении "Парковки Санкт-Петербурга". 

Перечень мест в зоне платной парковки, на которых возможно временное складирование осадков, уже сформирован. Кроме того, налажено рабочее взаимодействие с ответственными сотрудниками администраций районов, отработан механизм передачи данных об участках улиц, требующих уборки. 

Ранее на Piter.TV: во время снегопада в Ленобласти работали 500 машин спецтехники. 

Фото: Piter.TV

Теги: платная парковка, снег
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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