Во время снегопада в Ленобласти работали 500 машин спецтехники

От наледи и осадков очистили более 5 тыс. километров дорог.

В Ленобласти 3 и 4 ноября работали 500 машин спецтехники, сообщили в дорожном комитете региона.

В первые ноябрьские выходные были минусовые температуры, снег и ветер, из-за чего дорожные службы уже начали борьбу с проезжей частью. От наледи и осадков очистили более 5 тыс. километров дорог и свыше 850 километров обочин.

Стоит отметить, что практически по всему региону будут держаться минусовые температуры, а на востоке области столбики термометров опустятся до -8. В некоторых районах снова ожидается небольшой снег. Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти

Ранее мы рассказывали о том, что более 700 котельных Ленобласти подготовили к зиме.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)