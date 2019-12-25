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Во время снегопада в Ленобласти работали 500 машин спецтехники
Сегодня, 10:26
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Во время снегопада в Ленобласти работали 500 машин спецтехники

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От наледи и осадков очистили более 5 тыс. километров дорог.

В Ленобласти 3 и 4 ноября работали 500 машин спецтехники, сообщили в дорожном комитете региона. 

В первые ноябрьские выходные были минусовые температуры, снег и ветер, из-за чего дорожные службы уже начали борьбу с проезжей частью. От наледи и осадков очистили более 5 тыс. километров дорог и свыше 850 километров обочин. 

Стоит отметить, что практически по всему региону будут держаться минусовые температуры, а на востоке области столбики термометров опустятся до -8. В некоторых районах снова ожидается небольшой снег. 

Пресс-служба дорожного комитета Ленобласти 

Ранее мы рассказывали о том, что более 700 котельных Ленобласти подготовили к зиме. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: зимняя уборка дорог, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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