На трассе М-11 в Тверской области столкнулись два грузовика и легковушка

Машины загорелись, два человека пострадали.

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись на федеральной трассе М-11 в Тверской области, после чего транспортные средства загорелись. Соответствующей информацией с журналистами в социальных сетях поделились сотрудники пресс-службы регионального управления экстренного ведомства. Известно, что в настоящее время представители ГУ МЧС занимаются ликвидацией последствий аварии в Калининском муниципальном округе. Согласно предварительным данным, пострадавшими считаются два человека. В 10:54 утра пожар был локализован.

В результате ДТП двух грузовых и одного легкового автомобиля в попутном направлении произошло возгорание транспортных средств. Машины, ехавшие в попутном направлении, врезались друг в друга.. пресс-служба гУ МЧС по Тверской области

Известно, что ДТП произошло на 194-м километре дороги в сторону Москвы. В настоящее время правоохранительными органами организован объезд на 208-м километре автодороги М-10.

МЧС России направило дополнительную группировку пожарных в Забайкалье.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости