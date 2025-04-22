  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:28
82
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

МЧС России направило дополнительную группировку пожарных в Забайкалье

0 0

В Тунгокоченский район следуют 50 специалистов и три единицы техники.

МЧС России направило дополнительную группировку пожарных в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Группировку пожарных в регион направили по поручению главы МЧС Александра Куренкова. В Тунгокоченский район следуют 50 специалистов и три единицы техники. В этом месте складывается наиболее сложная обстановка.

Также сообщается, что из Амурского спасцентра прибыли еще 50 специалистов и семь единиц техники. На вооружении огнеборцев необходимое оборудование для тушения пожаров и мониторинга обстановки.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека.

Видео: МЧС России

Теги: забайкалье, мчс россии, пожарные, пожары
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии