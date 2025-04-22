МЧС России направило дополнительную группировку пожарных в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Группировку пожарных в регион направили по поручению главы МЧС Александра Куренкова. В Тунгокоченский район следуют 50 специалистов и три единицы техники. В этом месте складывается наиболее сложная обстановка.
Также сообщается, что из Амурского спасцентра прибыли еще 50 специалистов и семь единиц техники. На вооружении огнеборцев необходимое оборудование для тушения пожаров и мониторинга обстановки.
Ранее мы сообщали, что в Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека.
Видео: МЧС России
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