В Тунгокоченский район следуют 50 специалистов и три единицы техники.

МЧС России направило дополнительную группировку пожарных в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Группировку пожарных в регион направили по поручению главы МЧС Александра Куренкова. В Тунгокоченский район следуют 50 специалистов и три единицы техники. В этом месте складывается наиболее сложная обстановка.

Также сообщается, что из Амурского спасцентра прибыли еще 50 специалистов и семь единиц техники. На вооружении огнеборцев необходимое оборудование для тушения пожаров и мониторинга обстановки.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека.

Видео: МЧС России